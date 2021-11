Vezzali: Al lavoro per sospensione temporanea Decreto Dignità sul betting

Sulla reintroduzione delle sponsorizzazioni da betting nello sport, tema sempre più attuale in questa fase di crisi economica, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali (nella foto in primo piano) ha dichiarato: “Come governo stiamo lavorando per rendere possibile una sospensione temporanea del Decreto Dignità – le sue parole ieri durante il Social Football Summit all’Olimpico di Roma – sempre tenendo centrale l’importanza di combattere la ludopatia.

Aprirò un tavolo con tutte le associazioni interessate per trovare un equilibrio tra risorse economiche da destinare allo sport e mantenere alta l’attenzione su questo problema”. “Una via di mezzo potrebbe essere portare avanti la pubblicità indiretta – ha aggiunto Vezzali – come i loghi sulle maglie e i banner negli stadi, a dispetto della pubblicità diretta che vedrebbe un atleta promuovere direttamente le scommesse”. (fonte: Italpress)