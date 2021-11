ARRIVATA NEGLI STORE UMBRO ITALIA LA NUOVA COLLEZIONE DI NIGEL CABOURN

Il brand britannico di sportswear Umbro è pronto a lanciare una collezione in collaborazione con il designer di culto Nigel Cabourn ispirata agli iconici kit vintage di calcio e rugby dei tardi anni ‘40 e i primi anni ‘50. La reinterpretazione di dieci pezzi storici in chiave casualwear attraverso un taglio moderno e attualizzato celebra tanto il consolidato impegno di Umbro nel mondo calcistico quanto il suo recente ingresso nel panorama rugbistico, come testimonia la prestigiosa assegnazione come Sponsor Tecnico per la nazionale inglese di rugby.

La collezione comprende l’iconico kit d’allenamento Umbro in RAF Navy impreziosito dal logo del Doppio Diamante ricamato, il maglione in due colourway con stampa Umbro x Nigel Cabourn sul retro e il Regiment Rugby Top a larghe strisce verticali sia in Oro che in Sky Blue. La collezione è completata da una importante serie di accessori, a partire dalla sneaker inspirata alle silhouettes con profili bassi delle scarpe sportive vintage con inserti in Blue Navy suede e suola bianco sporco. Sono disponibili inoltre beanies a coste con i colori della collezione e un pallone da rugby in pelle invecchiata con il logo dorato Umbro x Nigel Cabourn in rilievo. La collaborazione è ora disponibile sul sito www.umbroitalia.it