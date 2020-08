VERDE FLUO NELLA NUOVA ‘AWAY’ DELLA S.S.LAZIO PER LA STAGIONE 2020-2021

La nuova maglia Away della SS Lazio per la stagione 2020/21 - prodotta da Macron

maglia "Away" che i ragazzi di Simone Inzaghi indosseranno nel corso della prossima stagione. La maglia "Away" 2020-2021 si presenta in un audace verde fluo anche se il classico celeste Lazio non manca essendo presente nel bordo in maglieria del collo alla coreana e anche nei polsi delle maniche. La caratteristica grafica di questo kit gara è dato dalla banda diagonale, in texture embossata, composta da fini righe tono su tono che compongono lo scudetto della Lazio. Una scelta cromatica di sicuro impatto quella fatta da S.S.Lazio e Macron che hanno svelato la nuova maglia "Away" che i ragazzi di Simone Inzaghi indosseranno nel corso della prossima stagione.

Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy e il motto “NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO”. Nel retro sotto al colletto, sempre in blu navy, è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch siliconata con lo stemma della S.S.Lazio.