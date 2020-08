Serie B: Balata vince la sfida della diretta tv dei playoff (tra Spezia e Frosinone)

La diretta tv su RAI2 della doppia finale playoff tra AC Spezia (neo promosso in Serie A, per la prima volta nella sua storia sportiva) e Frosinone calcio (in aggiunta a quella su DAZN), nata da una “intuizione” del presidente della Lega B, Mauro Balata (nella foto in primo piano), si è rivelata più che vincente. Lo confermano i risultati di audience e share registrati sulla tv pubblica: 1,3 milioni di telespettatori, con uno share del 7,8% e punte superiori al 9,3% in alcune fasi cruciali del match (quando ha superato il milione e mezzo di contatti) in terra ligure. Un’operazione cosiddetta win-win, non solo per la Lega B, ma anche per la RAI, che ha fatto il pieno di pubblicità, secondo quanto risulta a Sporteconomy.it, nei 12 minuti di intervallo prima dell’inizio dei 45 minuti finali di una stagione molto lunga oltre che tormentata.

Balata si conferma, pertanto, un presidente moderno, con una chiara vocazione per lo sfruttamento dei diritti audiovisivi e gli accordi commerciali (suo l’accordo, prima dello stop del Decreto Dignità, del retro sponsor di maglia con Unibet per tutti i club della seconda divisione).