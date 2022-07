Joma presenta le maglie del Torino FC per la stagione 2022/23

Il Torino FC e Joma Sport, brand sportivo di riferimento nel calcio e sponsor tecnico ufficiale del club, hanno presentato le nuove divise da gioco, tutte realizzate in poliestere riciclato, con le quali i granata affronteranno la prossima stagione sportiva 2022/2023.

Come da tradizione la prima maglia è tutta granata; un colore in grado di trasmettere la passione, l’energia e le emozioni che da sempre contraddistinguono il club e i suoi tifosi. Il disegno della maglia è caratterizzato dalla presenza del toro rampante degli anni ’80 realizzato tono su tono con tecnica in sublimatico. Il toro rampante, simbolo del club e della città di Torino, così come il granata della maglia, sono i tratti distintivi della divisa home del Torino per la stagione 2022/2023. Nella parte posteriore, subito sotto il colletto, è presente la scritta “TORINO FC 1906”. Tale dettaglio è ripreso anche nell’inserto in poliestere cucito nella parte interna del fondo della maglia, dove trova posto anche il toro rampante nella versione monocolore.

Nella seconda maglia il colore predominante è il bianco, che viene risaltato dai dettagli granata del colletto a polo e dei bordi manica. La combinazione di colori segue la tradizione del club, ma grazie alla presenza del profilo del Toro, inserito nella parte laterale della maglia, e alla scelta di inserire sul cuore il toro rampante degli anni ’80, è immediato il richiamo al passato del club.