UPS nuovo partner ufficiale dei “Reds”

Il marchio globale UPS (con sede ad Atlanta negli States) e il Liverpool FC (club di Premier league inglese) hanno ufficializzato una nuova partnership pluriennale: la multinazionale americana attiva nel settore delle spedizioni infatti diventa il primo partner ufficiale dei “Reds” per la logistica globale.

Le due realtà, tra l’altro, lavoreranno per sviluppare la distribuzione globale delle operazioni del retail fisico e dell’e-commerce del Liverpool. Quest’ultimo potrà così avvalersi della competenza logistica di UPS nel mondo a supporto dei canali di vendita al dettaglio ed e-commerce globali del Liverpool FC per migliorare l’esperienza dei tifosi consegnando il merchandising dell’LFC in modo più rapido ed efficiente che mai.

Ben Latty, direttore commerciale del Liverpool FC, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership globale con UPS, una delle più grandi aziende al mondo, che porterà il suo profondo know-how nelle nostre operazioni commerciali, che sono già un successo. Non vediamo l’ora di vederne l’impatto e come migliorerà l’esperienza dei tifosi in tutto il mondo”.