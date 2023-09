AS Roma annuncia un nuovo proud partner: è il colosso degli idrocarburi Q8

AS Roma ha annunciato la partnership con Q8 che diventerà Proud Partner del club per la stagione 2023/24.

Grazie alla collaborazione con Q8, si aggiunge un ulteriore tassello all’impegno dell’AS Roma nell’ambito della sostenibilità, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di biocarburanti e la creazione di valore sociale tramite un programma di iniziative congiunte.

Q8 rifornirà i bus della squadra con ill biocarburante Q8 HVO+, in grado di ridurre notevolmente il volume di CO2, abbattendo nell’intero ciclo di vita del 90% le emissioni rispetto all’utilizzo di un carburante tradizionale.

AS Roma e Q8 – nell’ambito della partnership – realizzeranno un programma di iniziative a beneficio del territorio, con particolare attenzione all’ambiente e alla comunità, oltre ad attività di promozione e di engagement rivolte ai tifosi giallorossi.

“Siamo felici di unire le nostre forze a quelle di Q8, un leader nel suo settore con il quale il Club condivide l’ambiziosa visione di fornire priorità e visibilità all’innovazione in ambito sostenibilità. L’AS Roma – spiega Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dei giallorossi – ha una lunga storia di attività sociali e ambientali a beneficio del territorio e così, in linea con la nostra strategia, questa partnership rafforza i nostri sforzi di sostenibilità e di decarbonizzazione per preservare la nostra incredibile comunità per le generazioni future”. (fonte: AS Roma)