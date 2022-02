Udinese Calcio e PromoTurismoFVG sempre insieme per la promozione del Friuli Venezia Giulia

Prosegue la partnership con la società sportiva bianconera per valorizzare il territorio attraverso i campioni della serie A. Grado e Lignano Sabbiadoro saranno protagoniste della seconda parte di campionato.

Ancora in campo con un obiettivo comune: far conoscere il Friuli Venezia Giulia attraverso il campionato di serie A. Prosegue anche per il 2022 la partnership tra PromoTurismoFVG, l’ente che si occupa della gestione e della promozione del territorio, e Udinese calcio e saranno in particolare Grado e Lignano Sabbiadoro le protagoniste della collaborazione con il club di Udine nella seconda parte del campionato.

Le due principali località di mare della regione hanno riconfermato i giocatori bianconeri come testimonial d’eccezione per promuovere la costa in vista anche della stagione estiva, dopo l’attività di promozione che ha coinvolto le altre bellezze del Friuli Venezia Giulia, dalle montagne alle colline, per arrivare alle città e i borghi della regione.

Anche quest’anno il pullman dell’Udinese calcio sarà personalizzato con le immagini delle due località della riviera e non mancheranno le brandizzazioni all’interno dello spogliatoio ospiti, con gli armadietti dedicati ad alcune delle località più belle della regione, iniziativa particolarmente apprezzata e che ha visto rilanciare sui social delle squadre avversarie e della stessa Udinese calcio le immagini del brand “Friuli Venezia Giulia” e dei luoghi pubblicizzati.

Fra le altre attività, la personalizzazione dell’uscita del tunnel che porta in campo i giocatori, il backdrop della zona interviste ai giocatori e la mixed zone personalizzati con i loghi di Lignano Sabbiadoro e Grado, i led a bordocampo con visibilità televisiva che promuovono, oltre all’intero Friuli Venezia Giulia, le immagini delle due destinazioni di mare e le felpe brandizzate che i giocatori bianconeri indossano nella line-up iniziale delle partite in casa e in trasferta, a breve acquistabili online sullo store ufficiale dell’Udinese Calcio all’indirizzo store.udinese.it.

A tutto ciò si aggiungono le collaborazioni media, con post sui social e campagne promozionali sulle testate tv e cartacee regionali e nazionali che vedranno promuovere il Friuli Venezia Giulia e le sue eccellenze attraverso il team bianconero, ma anche alcuni spot sui megaschermi dello stadio trasmessi durante le partite e materiali promozionali delle località della regione a disposizione del pubblico durante alcuni match negli spazi comuni del Dacia Arena.

Grazie all’Udinese calcio e ai suoi calciatori provenienti da tutto il mondo, la visibilità della regione Friuli Venezia Giulia è costantemente garantita sui maggiori network televisivi e sulla stampa internazionale.

La Dacia Arena, inoltre, stadio modello a livello europeo e mondiale per la sua multifunzionalità, rappresenta un’infrastruttura estremamente importante per le presenze di tifosi in regione in occasione delle partite e di ospiti da tutta Italia ed Europa, e degli eventi aziendali organizzati settimanalmente al suo interno.

Il rapporto tra Udinese Calcio e PromoTurismoFVG si è consolidato nel corso di questi ultimi anni con l’intento comune di valorizzare il Friuli Venezia Giulia, a dimostrazione del solido attaccamento del club Udinese al suo territorio.

“Una partnership naturale che oramai da varie stagioni vede il club e PromoTurismoFVG lavorare insieme durante tutto il corso dell’anno per promuovere il territorio regionale, le località iconiche e l’enogastronomia in Italia e all’estero – ha dichiarato il Direttore Generale di Udinese calcio Franco Collavino – Si tratta di una mission che ci riempie di orgoglio e responsabilità. Siamo onorati di essere Alfieri del Friuli in tutto il mondo ed azioni come questa lo certificano ancora una volta”.

“Con i giocatori e la società Udinese calcio prosegue la promozione del Friuli Venezia Giulia in questa partnership che ci vede legati alla squadra bianconera ormai da diversi campionati – ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini -. La nostra regione, seppur piccola, racchiude grandi eccellenze anche nello sport, che grazie a testimonial d’eccezione riusciamo a portare in giro per l’Italia e per il mondo. Un’occasione in più da sfruttare per valorizzare il territorio, accendere la curiosità e attirare nuovi turisti che potranno rimanere affascinanti dalla nostra incantevole regione”.