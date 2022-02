Trattativa serrata BT Group-Discovery. Alleanza strategica in arrivo tra BT Sport ed Eurosport UK

(di Edoardo Lazzari) – BT Group, azienda leader nelle telecomunicazioni e network provider ufficiale della Premier League in Inghilterra, ha confermato in via ufficiale, nella mattinata del 3 febbraio, di aver costruito una trattativa esclusiva con Discovery Inc., al fine di creare una rinnovata offerta di intrattenimento per i clienti del Regno Unito. Il comunicato apparso sul sito dell’emittente inglese precisa che si tratterebbe di un progetto con formula 50/50. Di fatto porterebbe alla fusione dell’offerta di “BT Sport” con quella di Eurosport UK, canale di proprietà di Discovery e broadcaster ufficiale degli eventi olimpici, comprensiva dei contenuti esclusivi dell’app discovery+.

L’annuncio ufficiale della trattativa fa seguito ad un anno di incertezza riguardo i diritti televisivi della Premier League, di proprietà di BT Sport fino al 2025 ma insidiati dalle continue offerte al rilancio del broadcaster londinese DAZN.

Come riportato pochi giorni fa dal Times, l’offerta presentata da DAZN a BT Group prevedeva un accordo da 580 milioni di sterline per l’acquisizione del canale “BT Sport” sempre adottando la formula 50/50. La decisione da parte di BT Group di condividere con il gigante statunitense della pay-TV Discovery i diritti della Premier League e della Champions League trasmessi sulla piattaforma Sky, per cui l’azienda inglese paga alla federazione inglese circa £ 390 mln all’anno, elimina per il momento l’entrata in scena di DAZN nel territorio del calcio inglese.

Il presidente Kevin Mayer assicura che DAZN sarà, nel futuro prossimo, un attore protagonista del mercato inglese, ma per ora “l’accordo con BT Sport è diventato anti-economico per DAZN. Tuttavia, rispettiamo la diversa scelta strategica di BT e auguriamo al gruppo, a BT Sport e a Discovery il meglio per il futuro”.

Le dichiarazioni dei vertici del BT Group mostrano soddisfazione per l’uscita dalla prolungata situazione di stallo: per Philip Jansen, capo esecutivo di BT, “le partnership strategiche con Sky e con Discovery mostrano come BT intende portare avanti una rapida evoluzione dei propri contenuti televisivi”. Marc Allera, CEO della sezione BT Consumer, ha specificato che “l’impresa comune con Discovery vuole creare una nuova ed eccitante entità di broadcasting per il pubblico inglese e intende diventare la casa perfetta per i contenuti di BT Sport. Accomunati dalla stessa ambizione alla crescita, l’offerta di prima qualità di Discovery riguardo gli sport e i contenuti di intrattenimento andrà a combinarsi con le risorse sportive di livello mondiale da noi offerte, permettendo al cliente ultimo di beneficiare di molti più contenuti su differenti piattaforme”.

L’accordo definitivo verrà stipulato nei prossimi mesi e, come informa il comunicato ufficiale di BT Group, si prevede che la nuova offerta sarà operativa già per la prossima stagione calcistica.