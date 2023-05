Udinese Calcio e Prestipay ufficializzano il rinnovo della partnership

L’Udinese calcio ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo di sponsorship per la stagione 2023-2024 con Prestipay S.p.A., la società di credito al consumo, con sede a Udine, del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo italiano.

Anche per la prossima stagione sportiva il brand Prestipay comparirà sulle maglie da gioco della prima squadra, in qualità di co-sponsor, per tutto il campionato di Serie A.

La conferma della collaborazione tra le due importanti realtà friulane va a consolidare un percorso bassato su una condivisione di valori ed obiettivi che vanno al di là di una semplice relazione commerciale. Una visione comune che ha consentito alle due Società di affermare i rispettivi brand a livello nazionale, credendo sempre sul lavoro di squadra e puntando su idee e metodi innovativi in grado di interpretare al meglio le nuove tendenze nei loro rispettivi ambiti.

“Continuare a fare squadra con Prestipay ci rende molto orgogliosi – dichiara Franco Soldati, Presidente di Udinese Calcio – La cura e l’attenzione al nostro territorio è uno dei nostri pilastri. Pertanto, consolidare la partnership con Prestipay, assoluta eccellenza in ambito del credito e del consumo, con sede a Udine, è per noi importante. Siamo inoltre accomunati da valori aziendali come la sostenibilità gestionale e la voglia di continuare a innovare ed eccellere nel proprio campo. Per questi motivi accogliamo, Prestipay, nella nostra famiglia anche per la prossima stagione sportiva”.

“Il rinnovo della partnership con l’Udinese Calcio per la stagione 2023/24 – ha sottolineato il Direttore Generale di Prestipay Paolo Massarutto – trova il suo fondamento in un’unione di intenti trasversale che tiene insieme, valorizzandoli, principi comuni come l’attenzione al territorio e alle comunità locali, la propensione all’innovazione e alle nuove tecnologie ed una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Siamo soddisfatti del percorso fatto sinora con l’Udinese e l’ufficializzazione di questo accordo rappresenta per noi un ulteriore motivo di soddisfazione a pochi giorni dalla presentazione dei risultati del bilancio 2022 che ha visto la nostra Società conseguire un risultato di utile netto pari a 4 milioni di euro e crescere di oltre il 40% in tutte le principali voci, rispetto all’anno precedente.”