Finale del 2° campionato italiano Sthenathlon Blor

Si è appena conclusa la prima delle due giornate della Finale del Campionato Italiano Sthenathlon Blor. Il Pala Pellicone di Ostia (RM) si è trasformato in un’arena dove, sulle dieci lane, si sono dati battaglia i 170 sthenathleti che hanno staccato il pass durante le qualifiche di Roma e Milano. Per ciascun genere, sono state dieci le classi a sfidarsi sui 3 Workout previsti dal regolamento: per gli Esordienti al momento sono in testa Lorenzo Ursini tra i ragazzi e Beatrice Casoli tra le ragazze; sul fronte Juniores invece primeggiano Daria Manetta e Giacomo Valla; tra i Seniores sono Mattia Tramontano e Chiara Ghiselli a dominare; guidano la classifica dei Master 30 Francesca Grieco a pari merito con Maria Luana Viglianisi e tra gli uomini Alberto Gasparini, mentre Michele Ferrari e Serena Sbaffoni sono al comando di quella Master 35; nella categoria Master 40 Marco Iacovissi e Roberta Mannaioli guidano i rispettivi gruppi; Mauro Ferri e Laura Sanfilippo dominano le classi maschile e femminile della Master 45; in vetta alle classifiche dei Master 50 capeggiano Francesco Floriani e Valentina Bisogno; nella Master 55 emerge Marco Paglierini; infine nei Master 60+ al comando ci sono Giuseppe Maddaloni e Jeanette Perret Gentil. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube FIPE TV, con costanti aggiornamenti sui nostri profili social. Partner dell’evento: Blor, 4+ Nutrition, Compex, Concept, Chinotto Neri e Lebok.