Zaniolo e Gnonto tornano in Italia con ThatsFan. Al via il lancio del Token Atleta

Nicolò Zaniolo e Willy Gnonto (rispettivamente in forza al Galatasaray e al Leeds United) tornano in Italia e lo fanno sull’onda della tecnologia.

Mancano ancora due mesi all’apertura ufficiale del calciomercato, ma la squadra di ThatsFan si è assicurata due talenti italiani di assoluto valore, i primi di una lunga serie di atleti di caratura internazionale.

ThatsFan, l’innovativa piattaforma made in Italy basata su tecnologia blockchain, nasce per avvicinare i tifosi di calcio alle star internazionali del pallone attraverso un ecosistema digitale in grado di unire – per la prima volta in assoluto – le opportunità di interazione diretta fan – calciatori e il mondo del gaming (fantacalcio): un’iniziativa unica nel suo genere, che non sarà limitata al mercato italiano, ma ha l’ambizione di espandersi a livello internazionale.

Token Atleta di Nicolò Zaniolo, il cui acquisto garantirà ai possessori di interagire direttamente con il calciatore e accedere a ricompense e interazioni esclusive. Per avere l’opportunità di assicurarsi il Token sarà sufficiente accedere al sito Un progetto ambizioso che inizia con il lancio dell’esclusivodi, il cui acquisto garantirà ai possessori di interagire direttamente con il calciatore e accedere a ricompense e interazioni esclusive. Per avere l’opportunità di assicurarsi il Token sarà sufficiente accedere al sito thatsfan.com e registrarsi.