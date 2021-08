Tradizione e cuore umbro nelle nuove maglie della Ternana calcio (Serie B)

La Ternana Calcio e Macron, sponsor tecnico delle “Fere”, hanno lanciato le nuove maglie che il club umbro indosserà nel corso della stagione 2021-2022 (promossa in “cadetteria” dopo una stagione record in Serie C). La “Viverna”, mitologico rettile alato simbolo della Ternana, caratterizza ancora le divise del club umbro che quest’anno rende omaggio anche al territorio che la squadra rappresenta.

La nuova “Home” (il main sponsor è UNICUSANO), con collo alla coreana, conferma la tradizione del rossoverde a bande verticali con un particolare effetto grafico, in stampa sublimatica, sulle bande rosse, sia davanti che dietro. Il backneck è personalizzato con i colori, lo stemma del club e il motto, utilizzando anche caratteri latini, PIV DVRI DELL’ACCIAIO. Nel retrocollo esterno è stampata in giallo la scritta HIC SUNT FERAE. Sul petto, a destra e in giallo, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Ternana sotto al quale, in stampa sublimatica, spicca il segno della Viverna.

Questo pomeriggio la Ternana calcio ha superato per 5-4, in trasferta, in un avvincente match, il Bologna FC, nel primo turno della Coppa Italia 2021/22. Il club umbro ha mostrato di essere già molto competitivo, presentandosi di fatto tra le “big” della cadetteria in questa nuova stagione.