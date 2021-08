Polsinelli nuovo sleeve sponsor del Frosinone calcio (Serie BKT)

Novità marketing in “casa” Frosinone calcio, atteso da una nuova stagione di Serie BKT. Anche quest’anno tutto l’abbigliamento del club di proprietà della famiglia Stirpe sarà curato da Zeus (brand di sportswear con sede a Torre Annunziata), mentre per il 18imo anno consecutivo sarà Banca Popolare del Frusinate il main sponsor del club ciociaro. Tra le novità di questa stagione vi è lo sponsor Polsinelli (prodotti per l’enologia) ben visibile sul braccio sinistro.

Sotto il profilo sportivo il Frosinone calcio è uscito ieri nel primo turno di Coppa Italia, perdendo ai rigori (8-7) per mano della neo promossa Venezia FC (Serie A). Venerdì 20 agosto (a partire dalle ore 20:30) il debutto in campionato, in casa, contro il Parma calcio (retrocessa quest’anno nella “cadetteria”).