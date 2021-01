TOKYO TIME PRODURRA’ CAPPELLINI PER L’EUROLEGA DI BASKET FINO AL 2023

(di Amedeo Neri) – Come riportato da sportbusiness.com la Tokyo Time (sede produttiva nel Regno Unito). L’accordo sarà valido fino al termine della stagione 2022-23. Tokyo Time diventa “licenziatario ufficiale Euroleague ed Eurocup” e produrrà una collezione di cappellini basata sulle squadre dell’Eurolega. L’azienda produrrà anche in edizione speciale per il premio mensile denominato Most Valuable Player e per l’MVP delle Final Four a fine stagione. Come riportato dala Euroleague Basketball ha stipulato un accordo per la licenza della vendita di cappellini ufficiali della competizione con(sede produttiva nel Regno Unito). L’accordo sarà valido fino al termine della stagione 2022-23. Tokyo Time diventa “licenziatario ufficiale Euroleague ed Eurocup” e produrrà una collezione di cappellini basata sulle squadre dell’Eurolega. L’azienda produrrà anche in edizione speciale per il premio mensile denominato Most Valuable Player e per l’MVP delle Final Four a fine stagione.

Questi prodotti saranno messi in vendita per i fan sul sito web della società britannica e presto saranno disponibili nel negozio Amazon lanciato da Euroleague in Europa.

Jose Luis Rosa-Medina, senior director e corporate partnership and licensing della Euroleague Basketball ha dichiarato a Sportbusiness che la Lega cercherà di coinvolgere più aziende nella produzione di cappellini e di non avere un rapporto di esclusività come avvenuto con New Era (precedente licenziatario) fino al 2017.

Jordi Bartomeu presidente di Euroleague Basketball ha dichiarato: “Tokyo Time che attirerà i fan giovani e rispecchia i gusti dei fan stessi e dei giocatori della competizione. Una collaborazione, definita dal presidente, che segna un nuovo inizio, nel segno di una marca orientata al futuro che trova sinergia ed un rapporto senza precedenti tra gli sponsor dell’Eurolega di basket“.

Paul Davidson, AD di Tokyo Time ha sottolineato che per l’azienda britannica si tratta di un chiaro segnale delle loro ambizioni di espansione a livello globale.