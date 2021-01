Marketing: Birra Forst lancia una limited edition dedicata agli sport invernali

Birra Forst sarà presente durante tutte le tappe italiane più importanti, dalla Val Gardena all’Alta Badia, da Madonna di Campiglio a Bormio. Grazie alla partnership che lega da diversi anni Birra Forst al mondo dello sci e a tutti gli altri sport invernali della FISI, l’azienda altoatesina sarà partner del momento più importante della stagione di sci, rappresentato dai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina.

Birra Forst oltre ad avere una forte visibilità istituzionale nel cuore di Cortina come National Partner e in prossimità del tracciato di gara, rafforza ulteriormente la sua visibilità anche con una campagna pubblicitaria di lancio della nuova Forst 0,0%, che vede la birra analcolica di casa Forst affiancata dal campione di sci Peter Fill come testimonial.

Inoltre, in occasione dei Campionati del mondo di sci alpino, Birra Forst ha realizzato una “limited edition” della sua “0,0%”, disponibile esclusivamente nello shop online di Birra Forst, in quello ufficiale di Cortina2021 e localmente in occasione delle gare.