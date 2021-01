Cricket: Dream 11, piattaforma di giochi fantasy sportivi, prolunga fino al 2026 con Super Smash

(di Amedeo Neri) – Il cricket neozelandese ha firmato un accordo a lungo termine per la sua Lega professionistica (“Super Smash”), con la piattaforma di giochi fantasy sportivi denominata “Dream 11”. Nei prossimi sei anni, il marchio continuerà come title sponsor per la competizione “T20” (evento che si svolge sul territorio australiano). Inoltre “Dream 11” diventerà uno sponsor della selezione nazionale della Nuova Zelanda (scegliendo il giocatore Kane Williamson come suo testimonial pubblicitario).

La collaborazione tra “Dream 11” e la Lega neozelandese risale all’ottobre 2019, quando la piattaforma di giochi fantasy ha acquisito i diritti di denominazione della “Super Smash”. L’azienda investe da tempo in sponsorship nel mondo del cricket: ad esempio nel Cricket Council, a supporto del torneo T20 nazionale australiano, della Big Bash League e della European Cricket League.

E’ stata anche main sponsor della Premier League indiana 2020, perché i diritti sono diventati disponibili dopo che il Board of Control for Cricket in India aveva sospeso l’accordo di sponsorship con il marchio cinese di telefoni cellulari Vivo, a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi.

Al di fuori del mondo del cricket l’azienda ha un contratto di sponsorizzazione anche con la NBA.