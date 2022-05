Ticketing, il Leeds United (EPL) si lega al marchio SeatGeek

(di Nicola Mandaglio) – Il Leeds United (club di Premier League inglese), attualmente in lotta per non retrocedere, ha scelto il marchio SeatGeek per potenziare e velocizzare l’esperienza di biglietteria, sia per i fan che per i club, utilizzando il suo software di biglietteria aziendale a ecosistema aperto e prodotti mobile-first.

SeatGeek è diventata un leader globale nella vendita di biglietti attraverso le prime funzionalità del settore, tra cui: Deal Score, la sua tecnologia proprietaria di valutazione dei biglietti; Rally, il suo sistema operativo per il giorno degli eventi e SeatGeek Swaps, la prima politica di restituzione offerta da un importante venditore di biglietti.

Parallelamente, il software di ticketing aziendale a ecosistema aperto della piattaforma consente a team, sedi e promotori di far crescere in modo efficiente le proprie attività offrendo al contempo l’esperienza superiore che tutti i fan meritano.

Con l’aggiunta del Leeds, SeatGeek ora controlla la maggior parte dei club dell’EPL, registrando un’enorme crescita da quando si è espansa alla biglietteria primaria, con un portafoglio clienti di alto livello che include 11 (55%) dei 20 club della Premier League, tra cui Manchester City, Liverpool, Newcastle United, Leicester City e Aston Villa, oltre a un gamma di squadre del campionato della English Football League (EFL). SeatGeek ha anche biglietti per tre squadre della National Football League (NFL) – i Dallas Cowboys, i New Orleans Saints e gli Arizona Cardinals – e ha accordi a livello di campionato con la NFL e la Major League Soccer (MLS) negli Stati Uniti, e biglietti il Lloyd Webber Theatre Group nel West End di Londra.