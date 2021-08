Terza maglia del Cagliari calcio: l’omaggio “celeste” è per l’Uruguay

Il Cagliari calcio ha svelato, nelle ultime ore, la 3a divisa per la stagione 2021-22con una nota apparsa sul sito del club e sui profili social, la società sarda ha mostrato con orgoglio il terzo kit che potrà essere indossato da Joao Pedro e compagni.

Si tratta di un omaggio all’Uruguay, Paese col quale la Sardegna condivide molto, dal clima, all’aspetto in sé del territorio. Nel comunicato del Cagliari, infatti, si legge: “La maglia gara Third 2021/22, particolarmente leggera, è dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione dall’inizio alla fine della partita. Il colore celeste è un iconico omaggio alla maglia della Nazionale uruguaiana. La Sardegna, il Cagliari, l’Uruguay: popoli accumunati dal sole, dal mare, dalla passione per il calcio; realtà separate migliaia di chilometri, ma unite da un rapporto speciale. Sono ben 22 i calciatori uruguaiani ad aver già indossato la maglia del Cagliari in oltre cent’anni di storia del club”.