HotForex prolunga la partnership con il Paris Saint-Germain (Ligue1)

(di Guido Paolo De Felice) – HotForex, uno dei principali broker multi-asset mondiali, ha annunciato il rinnovo dell’accordo di partnership con il Paris Saint-Germain in vista della stagione 2021/22.

Con questa estensione della partnership, HotForex prevede di espandere la sua presenza globale nei mercati chiave di tutto il mondo, rafforzando anche la sua presenza nei mercati in cui già opera. In qualità di partner ufficiale del club francese per quanto riguarda il trading online, per la seconda stagione consecutiva, l’azienda continuerà a coinvolgere i propri clienti e gli appassionati di calcio con nuove attività e ad educarli sui valori condivisi dal calcio e dal trading online.

Il Paris Saint-Germain, dunque, continua la propria ascesa commerciale. Il club del Presidente Nasser Al-Khelaifi finora è stato in prima linea anche nella finestra di calciomercato di questa estate, costruendo una rosa incredibile per la prossima stagione, con Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijinaldum e Achraf Hakimi che si uniscono a una squadra costellata di stelle che già vanta le escursioni di Neymar Jr, Kylian Mbappé e Angel Di María. E tutto sembra far pensare che possa arrivare anche l’incredibile colpo di Lionel Messi, una volta chiuso il rapporto con il Barcellona.

Commentando l’estensione dell’accordo, un portavoce di HotForex ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con il Paris Saint-Germain in vista di un’altra stagione entusiasmante. La nostra collaborazione ha dimostrato di poter dare una grande carica ad entrambe le parti, lottando per l’eccellenza con ancora più carica. Vorremmo augurare alla squadra buona fortuna in campo per la stagione 2021/22 e non vediamo l’ora di creare nuove opportunità di fan engagement che potranno spingere all’azione i nostri clienti e gli appassionati di calcio, oltre a continuare ad aiutare a educare le persone su come investire”.

Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer di Paris Saint-Germain ha aggiunto: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con HotForex, un broker leader nel settore finanziario. È fantastico per noi poter collaborare con un marchio così prestigioso che fornirà ai tifosi del Paris Saint-Germain in tutto il mondo una piattaforma di trading affidabile ed efficace.”

Attraverso la sua politica di fornire le migliori condizioni di trading possibili ai propri clienti e di consentire sia agli scalper che ai trader esperti un accesso illimitato alla propria liquidità, HotForex si è posizionata come il broker forex preferito dai trader di tutto il mondo.