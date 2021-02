Taglio del nastro per la piattaforma GEOpard by FIDAL

L’iniziativa della FIDAL per prevenire fenomeni di radicalizzazione, attraverso la corsa e la condivisione degli allenamenti. Coinvolti 5 Paesi dell’Unione Europea (oltre a 45 città coinvolte).

Il lancio della piattaforma GEOpard potrà essere seguito sul canale ATLETICATV attivo sul sito Facebook di Atletica Italiana alle ore 14:00 del 26 febbraio prossimo.

GEOpard è la nuova piattaforma online di FIDAL e nasce con l’obiettivo di utilizzare la corsa come strumento per prevenire e combattere la radicalizzazione, a tutti i livelli, creando una comunità europea di runners amatoriali all’interno della quale ciascun user della piattaforma si senta libero di costruire nuovi legami, socializzando e condividendo la passione per la corsa, sia virtualmente che fisicamente.

La corsa viene sempre considerata come uno sport individuale ma per gli utenti Geopard si presterà a diventare uno strumento e un veicolo per nuove amicizie e legami, anche contrastando le nuove solitudini (inclusa quella digitale), l’esclusione o la marginalizzazione di soggetti ritenuti “a rischio”.

GEOpard non conosce differenze di preparazione atletica. GEOpard non conosce differenze di orientamento sessuale, religioso, etnico, economico. GEOpard è per tutti. Per chi si approccia alla corsa e per chi corre già da tempo; per chi si pone degli obiettivi e per chi ha solamente voglia di stare in compagnia facendo attività sportiva.

La piattaforma GEOPard permette agli utenti di registrare le proprie corse, partecipare ad eventi creati da altri, creare loro stessi nuove eventi sotto forma di gare, allenamento o obiettivo. Una piattaforma dove tenere sott’occhio quanto si è fatto, confrontarsi con gli altri iscritti, conoscere nuove persone, ricevere suggerimenti per la corsa e quant’altro. La piattaforma consente di interfacciarsi con la maggior parte delle applicazioni già disponibili (Strava, RunKeeper, Garmin e molte altre) e con un buon numero di dispositivi. In questo modo ogni runner potrà caricare le proprie tracce ed avere uno storico dei suoi allenamenti.

GEOpard è ovunque in Europa. Grazie a questo progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea e che coinvolge 5 Paesi UE (Italia, Belgio, Germania, Estonia, Portogallo), i runners potranno conoscersi e allenarsi insieme in città diverse, selezionando di partecipare all’evento creato da un altro utente (o creandolo noi stessi), così che anche in maniera virtuale si potrà partecipare tutti assieme allo stesso evento di allenamento o gara. In un’epoca in cui molti aspetti della vita sono diventati virtuali, questo non deve rappresentare un ostacolo o un rischio: partecipando ai vari eventi la piattaforma permetterà di creare classifiche, statistiche, top runners e organizzatori di eventi, chattare, diventare coach, e creando la community GEOpard.

I partner italiani di Geopard sono Overtime Festival, Save The Children e Cittadinanzattiva che saranno presenti ai nostri eventi e sui cui canali GEOpard diventerà presenza fissa.

