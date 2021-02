Balata (Lega B) conferma la centralità dello sport e l’importanza di accelerare le riforme

Lega Serie B Mauro Balata (nella foto in primo pian0) la crisi porterà inevitabilmente a un’accelerazione di riforme, come quella dei campionati, che ora si trovano a essere non più rimandabili. “La tragedia che stiamo vivendo con la pandemia fra tutte le drammaticità e i problemi che comporta può rivelarsi anche un’opportunità, quella di affrontare tematiche urgenti che in passato abbiamo ignorato“. Secondo il presidente dellala crisi porterà inevitabilmente a un’, come quella dei campionati, che ora si trovano a essere non più rimandabili.

Riforme che dovranno garantire sostenibilità e futuro al nostro movimento, da portare avanti collegialmente con la regia della Federazione. Una pandemia sottolinea il numero uno della Lega B che come ha ben evidenziato il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera, in sede di replica alla fiducia, ha fortemente colpito un settore che non solo rappresenta un motivo di ricchezza economica del Paese e dei territori, ma che ha anche un significato sociale con valori di crescita culturale ed educativa’. Tutti valori che la Lega Serie B esprime con la propria progettualità, come la grande attività messa in campo nei confronti del terzo settore, e con il filo diretto che si è creato con le comunità e le città del campionato.

Balata ricorda come la Lega Serie B stia lavorando nel senso della modernizzazione e internazionalizzazione come dimostra la recente vendita all’estero dei diritti televisivi della Serie BKT ‘che conferma l’interesse per un campionato veramente combattuto’.