Svelata la nuova App dell’Olimpia Milano (basket) ideata da IQUII

La nuova app mobile dell’Olimpia Milano è stata presentata oggi attraverso un evento digitale che ha coinvolto oltre al club (rappresentato da diversi top manager), il “technology partner” della società, IQUII, e i suoi principali sponsor e partner.

Il lancio di questa nuova App, disponibile per iOS e Android, risponde sempre di più alle esigenze di un club come l’Olimpia che fa parte dell’elite del basket europeo e produce una grande quantità di contenuti di ogni tipo, editoriale, di intrattenimento, di coinvolgimento e interazione con i fans che vogliono essere sempre più coinvolti nelle attività del club, adattandosi a tutte le diverse piattaforme nelle quali è attivo.

La app sarà strumento di servizio per l’acquisto di prodotti, informativo per i supertifosi, servirà per aumentare il livello di intrattenimento e permetterà di interagire con i tifosi, quando saranno all’interno del Mediolanum Forum ma anche nella quotidianità.

Il progetto di “digital transformation” si svilupperà per i prossimi due anni, e partirà già dai prossimi giorni, con l’impianto del primo asset strategico: la Sport Platform, strumento centrale dell’architettura tecnologica e dell’integrazione dei sistemi dell’azienda, che entrerà nel cuore della strategia di fan engagement e fan activation dentro e fuori del palasport, e sarà l’orchestratore che consentirà alla società di rafforzare la relazione con i propri tifosi, e facilitare la gestione e la pianificazione più puntuale ed efficace di strategie di marketing automation, acquisizione e monetizzazione dei dati.

La realizzazione dell’applicazione, basata sull’utilizzo della piattaforma “Sport XP”, permetterà di offrire differenti servizi in un unico touchpoint come e-commerce, ticketing, content management insieme ad un innovativo programma di membership, basato sull’accesso esclusivo a contenuti ed esperienze personalizzate. (fonte: Olimpia Milano)

per scaricare la nuova APP dell'”Olimpia Milano” CLICCA QUI!