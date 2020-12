Paris Saint-Germain, il club compie 50 anni: da domani disponibili le maglie celebrative in edizione limitata

(di Marco D’Avenia) – Saranno vendute, a partire da domani, le maglie celebrative per i 50 anni del Paris Saint-Germain, club militante in Ligue1 (fondato nel 1970 su pressione della Lega francese). A disegnare le speciali jersey è stato Daniel Hechter, celebre stilista parigino, uno dei primi finanziatori del club e presidente della società dal 1974 al 1978, nonché ideatore della prima maglia in assoluto.

Le divise saranno in edizione limitata: 1.970 pezzi (985 per la divisa casalinga e altrettanti per la versione da trasferta). Lo stemma sociale presenterà al centro il numero “50” ai lati dell’iconica Tour Eiffel e sarà circondato da un'”aureola” dorata con l’anno di fondazione e l’anno corrente. In basso a destra ci sarà invece un talloncino argentato con il numero di serie di ogni specifico pezzo.

Ma le vere novità sono sul retro. A partire dall’intitolazione: “Paris 50”. All’interno delle cifre sono inseriti tutti i più grandi giocatori che abbiano mai vestito la maglia del PSG: da Weah a Ronaldinho, da Buffon a Neymar, passando per Youri Djorkaeff. La maglia è inoltre venduta in uno speciale cofanetto da collezione con un certificato di autenticità.

Il 40% dei proventi legati alla vendita di questi 1970 esemplari verrà devoluto alla Fondazione Paris Saint-Germain, ente benefico impegnato nel sociale e nella lotta alla povertà che quest’anno compie i suoi primi 20 anni.