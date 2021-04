SUPERLEGA, FUORI UN’ALTRA: IL CHELSEA È IL SESTO CLUB CHE SI TIRA INDIETRO

(di Leonardo Zermo) – La Superlega Europea si sta sgretolando ora dopo ora. Prima di adesso solo il Chelsea mancava all’appello tra le società inglesi che hanno scelto di fare retromarcia dopo le minacce della UEFA e le rivolte dei tifosi. Ora la Lega è dimezzata.

Dopo le note di Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham nella notte, anche il Chelsea si allinea alla scelta delle squadre di Premier League, abbandonando la Super League con questo comunicato: “Il Chelsea conferma di aver avviato le procedure formali per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per la Superlega. Essendoci uniti al gruppo alla fine della scorsa settimana, abbiamo avuto il tempo per considerare pienamente la questione e abbiamo deciso che la partecipazione alla Superlega non farebbe l’interesse del nostro club, dei tifosi e della comunità calcistica in generale”. Ora tutte le britanniche hanno lasciato ufficialmente il progetto, che adesso – dopo essere stato sospeso – può contare solo su sei delle dodici fondatrici. Anche Inter e Milan, però, si stanno defilando. Barcellona e Atletico Madrid, incerte, attendono novità. Invece Real Madrid e Juventus, imperterrite, ci credono ancora e vogliono portare avanti la lega, presentando nuove soluzioni.

Nel frattempo, John W. Henry, patron del Liverpool, ha scritto una lettera di scuse ai tifosi: “Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi del Liverpool per il disagio che ho causato nelle passate 48 ore. Non c’è bisogno di dire che il progetto messo su non sarebbe mai rimasto in piedi senza il loro sostegno. Nelle ultime 48 ore è stato molto chiaro che non ci sarebbe stato il supporto dei nostri tifosi e vi abbiamo ascoltato. Voglio scusarmi anche con Klopp, con i giocatori, con tutti coloro che lavorano duro al Liverpool per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.