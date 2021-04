SKY SPORTS CONTINUERA’ A TRASMETTERE LE PARTITE DELLA SCOTTISH PREMIERSHIP

(di Lorenzo Di Nubila) – Le squadre di calcio scozzesi continueranno ad essere autorizzate a trasmettere le partite di campionato la prossima stagione dopo l’accordo raggiunto con l’emittente televisiva Sky Sports.

Sebbene siano in atto piani per ammettere folle limitate a Hampden per Euro 2020, rimane incertezza su quando verranno revocate le restrizioni sui grandi eventi in Scozia.

Ogni club della Scottish Premiership potrà continuare con i propri abbonamenti virtuali, come quelli utilizzati in questa stagione, per trasmettere in streaming ogni partita casalinga attraverso i canali ufficiali dei club. Ancora una volta, analogamente a questa stagione, i club potranno vendere stream di partite casalinghe su base pay-per-view (PPV).

Si tratta di un’estensione dell’accordo di trasmissione di questa stagione tra la SPFL e Sky Sports. A prima vista, non è cambiato nulla per quel che riguarda ciò che i club possono fare con gli abbonamenti virtuali e il pay-per-view. I possessori di abbonamenti potranno trasmettere in streaming ogni partita casalinga, indipendentemente dal fatto che Sky Sports la trasmetta o meno. I titolari di abbonamenti non stagionali potranno trasmettere in pay-per-view qualsiasi partita casalinga non trasmessa da Sky Sports, qualora i club prevedessero un sistema PPV, cosa che tutti i club della SPFL hanno deciso di fare, fatta eccezione per il Celtic Football Club.

Una dichiarazione della SPFL recita: “Con le discussioni ancora in corso tra le autorità calcistiche e il governo scozzese per consentire ai tifosi di assistere alle partite di persona, il nuovo accordo per la stagione 2021/2022 dà certezza ai tifosi e ai club e la possibilità di guardare le partite in diretta TV“.

L’amministratore delegato della Scottish Professional Football League Neil Doncaster, ha aggiunto: “Negli ultimi mesi, ci sono state diverse discussioni intense e dettagliate tra noi, Sky Sports e i nostri club per dare ai fan la certezza che saranno in grado di vedere i loro eroi giocare dal vivo la prossima stagione, indipendentemente da quando i tifosi potranno rientrare negli stadi. L’annuncio di oggi è una spinta importante per tutti coloro che sono coinvolti nel gioco. Ovviamente, siamo tutti alla disperata ricerca di riportare i sostenitori allo stadio in modo sicuro e sostenibile e stiamo facendo buoni progressi attraverso i nostri dialoghi con il governo scozzese, soprattutto considerando il ritmo del lancio del vaccino. Il numero di telespettatori televisivi per il calcio scozzese in questa stagione è stato magnifico e questo è stato uno dei motivi principali alla base del nostro accordo con Sky Sports per estendere i nostri attuali accordi”.

Sky Sports ha il diritto di trasmettere 48 partite della Scottish Premiership in diretta e le finali dei playoff.