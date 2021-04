SUPER LEGA: CEFERIN (UEFA) VEDE IL TRAGUARDO E RIACCOGLIE I DISSIDENTI

(di Leonardo Zermo) – Il presidente UEFA Aleksander Ceferin, lieto di essere sempre più vicino a un fronte pacificamente riunito, riaccoglie felicemente i club dissidenti.

Il n.1 della UEFA, è vicino alla vittoria della sua battaglia personale contro la Superlega, sfaldatasi pian piano e temporaneamente sospesa. Il numero uno della Union of European Football Associations, quindi, riaccoglie con positività le società ribelli con queste dichiarazioni: “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo”, aggiungendo poi che “La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport”.

Sul fronte dei ripensamenti, dopo le note ufficiali dei sei club inglesi, FC Inter e AC Milan sono sulla via dell’abbandono. Parallelamente all’attendismo di Atletico Madrid e Barcellona, anche Real Madrid e Juventus, in seguito a un primo rilancio, stanno per arrendersi. Il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, dopo aver rinnovato la fiducia verso il progetto, è tornato sui suoi passi, sottolineando le difficoltà paratesi dinnanzi la realizzazione della Superlega: “Non si può fare un torneo a sei squadre”.