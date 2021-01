Supercoppa Italiana: al Mapei Stadium la 33a edizione dell’evento Lega Serie A

Tutto pronto per la sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus (campione d’Italia) e SSC Napoli (vincitrice della Coppa Italia).

La 33ª edizione della competizione (nella foto una immagine del trofeo in una precedente edizione) vedrà sfidarsi i due club al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, nella giornata di oggi alle ore 21.00. Il trofeo sarà disputato per la 1° volta nella Regione Emilia Romagna e per la 22ª in Italia, rispetto alle 11 edizioni assegnate all’estero. La “PS5 Supercup 2020/2021“, questo il nome del trofeo di questa edizione, sarà trasmessa in diretta in Italia (Rai 1) e in altri 150 Paesi del mondo dagli oltre 30 broadcaster che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della gara a marchio Lega calcio Serie A.

Oltre al supporto di Regione Emilia-Romagna, e PlayStation5, title sponsor della competizione, è previsto il supporto dell’U.S. Sassuolo calcio per il supporto organizzativo e la presenza dei partner di Lega Serie A (TIM, Panini, Coca-Cola e Nike), e, per la prima volta, di Iren Luce Gas e Servizi, event partner della Regione Emilia-Romagna.