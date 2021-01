Sporteconomy sbarca in Serie A. Sarà “Business Media Partner” del Parma Calcio 1913

Parma Calcio 1913 ha comunicato di aver raggiunto un accordo di partnership con l’agenzia Sporteconomy.it che, per la stagione 2020-21, sarà “Business Media Partner” del club.

L’agenzia giornalistica nazionale “Sporteconomy” nasce come web company nel 2004 da una idea imprenditoriale dei giornalisti economici Marcel Vulpis e Massimo Lucchese, con l’obiettivo di raccontare quotidianamente lo sviluppo del mercato dell’economia e politica dello sport. A distanza di oltre 16 anni il brand Sporteconomy è la struttura giornalistica di riferimento nel settore dello sport business italiano e ai primi posti di quello europeo. Un posizionamento che intende mantenere anche nei prossimi anni, caratterizzati proprio dal tema della sostenibilità economica a tutto tondo.

“Con questa operazione di partnership strategica sbarchiamo ufficialmente nel campionato di Serie A accanto ad uno dei marchi più iconici nella storia del calcio italiano” ha dichiarato Alberto Morici, direttore responsabile (ad interim) dell’agenzia Sporteconomy.it. “Felici, tra l’altro, di poter supportare l’area marketing e commerciale di una realtà calcistica, che, da sempre, si è contraddistinta per creatività e proattività. Come “Business Media Partner” del Parma calcio 1913 supporteremo tutte le iniziative di co-marketing del club, con l’obiettivo di generare valore comunicazionale a supporto dei partner dei gialloblù. Con questo accordo la piattaforma di “Business Media Partner”, ideata quest’anno da Sporteconomy, sale ad 8 brand sportivi in 4 diversi sport (calcio, basket, volley, running). È un progetto unico nel suo genere nella storia del marketing sportivo italiano ed europeo e siamo felici di esserci legati oggi al Parma calcio 1913“.