SuperBowl da record. Agli sponsor un’esposizione del marchio per un valore globale di 170 mln di dollari

(di Emanuele de Laugier) – Il SuperBowl 2022, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals al SoFi Stadium, ha generato un valore di circa 170 milioni di dollari di esposizione del marchio per i partner della National Football League (NFL), secondo uno studio condotto da Hive ed Elevate Sports Ventures.

La cifra della valutazione dei media segna un leggero aumento rispetto ai 169 milioni di dollari della partita dell’anno scorso, in cui i marchi hanno ottenuto più spazio televisivo a causa delle limitazioni della folla per il Covid-19 (erano solo 25.000 i tifosi presenti all’Hard Rock Stadium di Miami nel 2021). Inoltre, il valore d’esibizione è stato ben superiore rispetto ai 143 milioni di dollari generati nel 2020.

Per quanto riguarda la diretta televisiva, i brand hanno ottenuto più di 75 minuti di esposizione sullo schermo, molti meno rispetto ai 104 minuti forniti durante il Super Bowl dell’anno scorso.

Nike, fornitore dell’abbigliamento tecnico della NFL, ha ricevuto 46 minuti di visibilità, il tempo maggiore tra tutti i marchi.

Pepsi, che raddoppia i suoi accordi con la NFL con anche il marchio di Gatorade, ha guadagnato nove minuti di esposizione combinata. Inoltre, grazie alla sponsorizzazione dello spettacolo dell’intervallo, una parte significativa del suo contratto da 2 miliardi di dollari con la NFL, il colosso delle bevande analcoliche ha ottenuto anche 11 menzioni durante la trasmissione della partita.

Bose, che fornisce le cuffie utilizzate dagli allenatori sulle linee laterali, ha visto apparire il suo logo per otto minuti in TV durante la partita. I partner della NFL Toyota, Verizon e New Era hanno avuto un minuto di esposizione in-game ciascuno. SoFi, che non è un partner della NFL ma ha un accordo sui diritti di denominazione da 625 milioni di dollari con lo stadio di casa dei Rams nonché sede del Super Bowl 2022, ha avuto circa un minuto di esposizione sullo schermo per un valore di 3,5 milioni di dollari.

Lo studio è stato condotto tramite il software di Hive che utilizza una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) per monitorare i contenuti televisivi in diretta e l’esposizione del logo durante la partita.

Il presidente di Hive, Dan Calpin, ha dichiarato alla CNBC che 150 secondi di esposizione media nella trasmissione in diretta del Super Bowl equivalgono al valore di uno spot pubblicitario di 30 secondi. Questo si basa sulla durata dell’esposizione, nonché sulla qualità e le dimensioni del logo di un marchio sullo schermo.

La NBC, l’emittente televisiva che ha mostrato il Super Bowl di quest’anno, ha addebitato una media di 6,5 milioni di dollari per 30 secondi di pubblicità, con alcuni marchi che hanno pagato fino a 7 milioni di dollari per avere quel lasso di tempo pubblicitario.

Per quanto riguarda l’esposizione sui social media, Twitter ha rivelato che Pepsi ha guidato la più grande conversazione complessiva tra tutti gli sponsor della NFL sulla sua piattaforma, mentre FanDuel, società di scommesse, quella tra tutti i brand che non avevano uno spazio pubblicitario durante la trasmissione della NBC.

Di tutti i marchi che sono apparsi nella copertura televisiva statunitense del Super Bowl, la società di crittografia FTX ha ricevuto il maggior numero di retweet per un singolo post durante la partita.