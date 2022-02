L’UEFA distribuirà 30mila biglietti gratuiti per le finali 2022 delle competizioni per club

(di Emanuele de Laugier) – L’UEFA ha annunciato che saranno messi a disposizione 10.000 biglietti per la finale di Champions League, 8.000 per la finale di Europa League e 6.000 ciascuno per la finale di Europa Conference League e la finale di Champions League femminile, tutti divisi equamente tra i club finalisti. Inoltre, il massimo organo calcistico europeo ha stabilito che i biglietti non devono essere consegnati agli sponsor, ai partner o ai dirigenti dei club, ma solo ai tifosi più fedeli per premiarli per “il loro leale sostegno durante la pandemia”.

In aggiunta, la UEFA ha voluto ricompensare i fan per aver avuto un ruolo importante nel boicottare la Superlega, ora solo sostenuta da Juventus, Real Madrid e Barcelona.

Il trasferimento dei biglietti avverrà senza alcun costo per i club finalisti delle competizioni europee.

Inoltre, la UEFA ha anche affermato di essere consapevole dell’attuale situazione inflazionistica in Europa, annunciando che metterà a disposizione i biglietti di categoria quattro e tre rispettivamente a 70 euro ed a 180 euro per le prossime tre finali nel 2022, 2023 e 2024, mantenendosi in linea con i prezzi in vigore nel 2020.

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha dichiarato: “I tifosi delle squadre di calcio sono la linfa vitale del gioco e, con questa iniziativa, abbiamo pensato che sarebbe stato un bel modo per ricompensare le difficoltà che hanno vissuto negli ultimi due anni, così come il fatto che sono comunque riusciti a sostenere le loro squadre ed a mostrare la loro passione anche lontano dagli stadi”.

L’iniziativa per i biglietti è lanciata dopo che la UEFA ha annunciato due notizie che la coinvolgono.

La prima è un nuovo contratto di licenza globale e di sponsorizzazione regionale con Socios.com. In base all’accordo, la società tecnologica basata sulla blockchain è diventata il partner ufficiale per i fan token di tutte le competizioni europee.

Invece, per quanto riguarda la partnership regionale, Socios.com è ora lo sponsor della Champions League e della Supercoppa Europea per il triennio 2021-2024 negli Stati Uniti. Ciò fornisce all’azienda tecnologica l’esposizione del marchio tramite cartelloni pubblicitari, esposizioni del logo durante le trasmissioni televisive ed i diritti di sponsorizzazione digitale nel mercato statunitense.

La seconda notizia ha visto la UEFA, insieme a Canal+ ed a BeIN Sports France, ottenere delle ingiunzioni da parte della Corte di giustizia di Parigi nei confronti di una serie di provider Internet nel paese, imponendo loro di bloccare l’accesso a siti Web fraudolenti che offrono streaming illegali delle partite della Champions League.