StarCasinò Sport si conferma premium partner del Palermo FC (Serie B)

StarCasinò Sport annuncia il rinnovo della partnership con il Palermo FC. Il sito di intrattenimento sportivo è Premium Partner del club rosanero anche per la stagione 2023/24 (Serie B): una collaborazione che si inserisce in un progetto capillare che si pone l’obiettivo di valorizzare diverse tipologie di realtà sportive.

Sulla scia di quanto prodotto durante lo scorso campionato di Serie B, StarCasinò Sport e Palermo FC lavoreranno in sinergia per regalare alla tifoseria palermitana esperienze e momenti esclusivi: saranno organizzate interviste e approfondimenti con i calciatori rosanero, che si racconteranno svelando i retroscena della loro carriera da atleti professionisti ma anche le curiosità legate alla loro vita privata. Inoltre, grazie al concorso “Il nuovo modo di vivere il Palermo” creato da StarCasinò Sport, i tifosi rosanero avranno la possibilità di vincere tanti importanti premi come biglietti con hospitality per le partite casalinghe del Palermo allo stadio Barbera, magliette e palloni autografati dai calciatori e tanto altro ancora.

“Siamo davvero entusiasti di aver rinnovato la partnership con il Palermo FC, una società storica del calcio italiano che ha alle spalle uno dei Gruppi più solidi nel mondo del calcio a livello internazionale. Lo scorso anno è stato ricco di soddisfazioni e per questa stagione ci aspettiamo di fare ancora meglio grazie ai tanti progetti in programma. Abbiamo avuto modo di conoscere appieno la tifoseria rosanero e la sua importanza per la squadra. Una tifoseria che si respira non solo al Barbera ma per le vie di tutta la città: a Palermo si vive, infatti, di calcio tutti i giorni dell’anno e il legame con il Club è qualcosa di unico. Siamo onorati di poter continuare a lavorare con questo territorio”, hadichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

“Siamo felici di poter contare, anche quest’anno, sul sostegno di un player internazionale come StarCasinò Sport che concepisce il calcio in un modo moderno, basato sulla passione, la partecipazione e la condivisione da parte dei tifosi: un patrimonio di cui il Palermo vuole sempre fare tesoro, anche grazie alle sinergie con partner capaci di valorizzarlo”, ha affermato l’amministratore delegato del Palermo F.C. Giovanni Gardini.