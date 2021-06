STAGEUP E FIBO SIGLANO UNA PARTNERSHIP PER MISURARE IL VALORE DEI MARCHI SPORTIVI

Le due aziende, unendo le competenze, forniranno analisi, consulenza e perizie sul valore dei brand sportivi. Primo obiettivo: aiutare i club di basket, calcio e volley a cogliere l’opportunità della rivalutazione dei marchi offerta dall’art. 110 del Decreto Agosto

StageUp Srl, tra le società di riferimento nel mercato delle ricerche e dell’advisoring nello sport e FiBo Spa, la finanziaria della cooperazione di Bologna che vede tra i soci le più importanti imprese e finanziarie del sistema, unendo le loro competenze, hanno siglato una partnership per fornire alle aziende operanti nel settore sportivo (club, eventi, società di produzione e operanti nei servizi) analisi, consulenze e perizie sul valore dei marchi e degli altri asset aziendali intangibili.

Nell’immediato, la partnership permetterà ai club di basket, calcio e volley di avvalersi di una realtà specializzata e multidisciplinare in grado di gestire a 360° le procedure per avvalersi dell’art. 110 del Decreto Agosto (DL 104/2020) che consente la rivalutazione dei marchi aziendali, al fine di incentivare l’aumento del patrimonio netto, con uno sconto fiscale, valido solo quest’anno, del 75% rispetto all’ordinario (3% vs 12%).

Federico Gaetano – Presidente di StageUp Srl

“Negli ultimi anni abbiamo avvertito da parte dei player sportivi una sempre maggiore necessità di fare scelte di branding basate su evidenze economiche per valorizzare gli asset immateriali di proprietà, verificare nuovi scenari, analizzare le performance di immagine e reputazione. In questa prospettiva, con l’obiettivo della qualità che da sempre ci caratterizza, abbiamo deciso di costruire un team specializzato con Fibo, importante socio di StageUp dal 2005, con competenze finanziarie che spaziano nella valutazione di aziende e marchi, ristrutturazioni, finanza straordinaria, procedimenti di ammissione ai mercati dei capitali. Insieme nell’immediato ci proponiamo di aiutare i club sportivi a cogliere l’importante opportunità della rivalutazione dei marchi, un’opportunità che è possibile cogliere sono in questo bilancio di esercizio.”

Massimo Masotti – Amministratore Delegato di Fi.Bo Spa

“Il settore sportivo, dopo un ventennio di forte crescita, deve affrontare una crisi indotta dal Covid-19 molto rilevante la cui risoluzione deve basarsi a nostro avviso su due leve: il potenziamento delle professionalità e la valorizzazione degli asset immateriali oggi non sufficientemente sfruttati, sia da un punto di vista patrimoniale che manageriale. In questa prospettiva abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di StageUp di rafforzare la nostra collaborazione passando da una partecipazione societaria, peraltro rilevante e di lungo periodo, ad una collaborazione operativa partendo dall’opportunità della valorizzazione dei marchi dei club, operazione a condizioni molto favorevoli che permette alle realtà sportive di porre a patrimonio una degli asset di maggiore rilevanza creando un volano per la ripresa che può rivelarsi determinante.”

STAGEUP, partecipata da FiBo Spa, si occupa di consulenza di comunicazione e marketing anche attraverso servizi di outsourcing e temporary management. Negli ultimi 20 anni si è affermata come una delle aziende di riferimento a capitale italiano nei servizi di ricercae advisoring nei mercati dello sport, della cultura e dello spettacolo. Nel gennaio 2020 ha lanciato, insieme a Par-Tec Spa, uno dei principali system integrator italiani, ChainOn (WWW.CHAINON.IT) il primo marketplace digitale, basato su blockchain e intelligenza artificiale, per vendere e comprare sponsorizzazioni, diritti media e di licenza nello sport e nell’intrattenimento.

FI.BO è la finanziaria della cooperazione di Bologna che vede tra i soci le più importanti imprese e finanziarie del sistema. Con un attivo patrimoniale di oltre € 16 milioni, opera come strumento finanziario e consulenziale allo scopo di supportare le imprese nei loro progetti imprenditoriali. Presenta al suo interno competenze specializzate nella valutazione di aziende e marchi, ristrutturazioni, finanza straordinaria, procedimenti di ammissione ai mercati dei capitali.