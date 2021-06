Rosso Garibaldi per la nuova maglia home del Nottingham Forest FC

La nuova maglia “Home” del Nottingham Forest per la prossima stagione 2021-2022, realizzata da Macron, azienda italiana leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei “Tricky Trees”, non abbandona il tradizionale ‘rosso Garibaldi’ che da sempre colora una delle maglie più iconiche del calcio britannico.

La nuova ‘Home’ è rossa con collo in maglieria alla coreana con dettagli in bianco. Il backneck è personalizzato con colore e logo del club. I bordi manica sono bianchi come gli inserti sul fondo maglia. La caratteristica grafica che contraddistingue il nuovo kit gara casalingo del Forest è la texture ‘geometrica’ all over embossata, tono su tono, presente sia nella parte anteriore che posteriore della maglia.

Un altro dettaglio da evidenziare è la scritta ricamata sul retrocollo, COYR, acronimo di ‘Come On You Red’, uno dei più popolari canti che si alzano dalla curva dei tifosi del Forest sugli spalti del City Ground. Sul petto a destra è ricamato in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Nottingham Forest (club inglese di Football Championship).

Il kit ‘Home’ è completato dai pantaloncini bianchi con coulisse rosse, come rosse sono le bande laterali e i dettagli a bordo coscia. I calzettoni sono rossi e presentano davanti il Macron Hero e dietro, poco sotto il polpaccio, l’acronimo NFFC. La vestibilità è slim, il tessuto principale è poliestere con inserti in micromesh per garantire una perfetta traspirabilità.

La maglia rappresenta l’identità di un club e Macron ha, come sempre, saputo realizzare per il Nottingham Forest un capo che unisce alta qualità e tecnicità dei materiali, cura dei dettagli, design unico ed estremamente curato, ai simboli e alla tradizione di questa società che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio inglese.