CALCIO: PARAMOUNT+ TRASMETTERÀ’ IN STREAMING IL CALCIO ASIATICO PER I PROSSIMI TRE ANNI

(di Lorenzo Di Nubila) – CBS, emittente radiotelevisiva statunitense di New York, ha annunciato un accordo multipiattaforma per i diritti esclusivi degli Stati Uniti sulle competizioni della Asian Football Confederation (AFC).

In base all’accordo, Paramount+ trasmetterà in diretta streaming in diretta le competizioni per club dell’AFC e le partite della nazionale fino al 2024. Con l’aggiunta delle competizioni AFC, Paramount+ trasmetterà ora più di 1.600 partite di calcio in diretta all’anno.

Nell’accordo è inclusa anche la copertura delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022, la Champions League, la Coppa asiatica femminile AFC 2022 e la Coppa asiatica AFC Cina 2023.