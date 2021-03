SPORTECONOMY NUOVO BUSINESS MEDIA PARTNER DELLE ZEBRE

L’area marketing e commerciale delle Zebre potrà contare sulla qualificata collaborazione dell’agenzia giornalistica Sporteconomy. La franchigia di base a Parma è la prima società sportiva di rugby ad entrare nel circuito dei “Business Media Partner” ufficiali dell’agenzia nazionale con sede a Roma.

L’accordo prevede una stretta collaborazione sia nella produzione dei contenuti esclusivi legati all’attività di marketing e commerciale, sia per la distribuzione degli stessi.

Nata nel 2004 da Massimo Lucchese e Marcel Vulpis, Sporteconomy ha presto raggiunto il traguardo di agenzia di stampa online più cliccata d’Italia sui temi dell’economia e della politica dello sport.

“E’ un momento importante per la nostra agenzia, perchè oggi annunciamo una collaborazione strategica con lo Zebre Rugby Club, franchigia italiana di proprietà della Federazione Italiana Rugby ed iscritta al PRO14, il campionato internazionale tra club gallesi, irlandesi, scozzesi, sudafricani e italiani” ha dichiarato Alberto Morici – direttore ad interim dell’agenzia Sporteconomy.

“Entriamo ufficialmente nel mondo della palla ovale e lo facciamo legandoci ad un brand di alto profilo non solo in ambito nazionale. Sporteconomy sarà Business Media Partner delle Zebre fino al 30 giugno 2022, supportando l’area marketing e commerciale del club nella realizzazione di contenuti premium. Questa nuova partnership si affianca alle 8 già attive nel calcio (Parma Calcio 1913, US Lecce, AC ChievoVerona, Feralpisalò e Cesena FC) nel running (Venice Marathon), nel basket (Olimpia Milano) e nel volley maschile (Emma Villas Aubay Siena)”.

Tanti gli articoli già presenti su www.sporteconomy.it che riguardano le Zebre -club da sempre molto attivo ed innovativo nelle sue attività di marketing e visibilità del brand- che rappresenta il movimento italiano nei tornei internazionali del Guinness PRO14 e delle coppe europee. Altrettanto numerosi e di grande apprezzamento i servizi che le Zebre hanno ideato per manager ed aziende, tra cui l’accademia di nutrizione e benessere e la scuola di formazione manageriale e team building coi campioni della Nazionale Italiana.

“Sono molto contento di questo accordo che sottolinea nuovamente la qualità del lavoro delle Zebre nell’ambito del marketing ovale e dello sport applicato alle tematiche prettamente aziendali” le parole di Leonardo Mussini, responsabile marketing e comunicazione delle Zebre. “Questa collaborazione ufficiale giunge dopo una proficua relazione basata sulla stima reciproca stretta in questi anni con Sporteconomy. Siamo doppiamente contenti di dare all’agenzia il benvenuto nel rugby di alto livello, e di ribadire il nostro ruolo di modello per il movimento italiano. Insieme potremo fare networking con altre importanti realtà sportive nazionali e sviluppare contenuti esclusivi e di qualità dedicati ai nostri partner; col chiaro obiettivo di valorizzare anche gli accordi di sponsorizzazione in corso ed avere un ulteriore valore per quelli futuri”.

INFO:

www.sporteconomy.it

info@sporteconomy.it

INFO:

www.zebrerugbyclub.it