Sporteconomy.it si lega all’U.S. Lecce (Serie B). Sarà il Business Media Partner del club salentino

Sporteconomy.it sarà il “Business Media Partner” dell’ L’agenziasarà il “” dell’ U.S. Lecce (club iscritto al campionato di Serie B) per la stagione in corso.

“Durante la stagione 2020/21, infatti, nel ruolo di “Business Media Partner“, supporteremo l’area sponsorship/commerciale del Lecce calcio, valorizzando le attività delle aziende partner e i diversi progetti di marketing territoriale previsti nei prossimi mesi. Siamo orgogliosi di accogliere il brand salentino nella piattaforma di comunicazione integrata che stiamo creando nel mondo dello sport (a partire dal calcio), per posizionarci come agenzia leader, in Italia, nell’informazione economico-sportiva” spiega Marcel Vulpis co-fondatore e direttore dell’agenzia Sporteconomy.it.

“Il progetto della piattaforma di “media partnership”, lanciato quest’anno, si arricchisce così di un nuovo brand entrato nella storia del football italiano, forte di 16 presenze in Serie A e 9 promozioni (nella “cadetteria”). Ultimo, ma non per importanza, è un piacere aver sposato il progetto del Lecce per le radici pugliesi della mia famiglia. Il richiamo della terra è un filo della vita che non si spezza mai e il Salento è una terra unica per turismo e sport. Ringrazio personalmente il direttore commerciale Andrea Micati per l’opportunità“.

Attualmente l’agenzia Sporteconomy è legata a 4 club di calcio (due in “B” e due in “C”), all’Emma Villas Aubay Siena (accordo annunciato ieri) e alla Hoka One One Venicemarathon nel running.