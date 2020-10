FIFA, incubo finito per il presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaïfi: “Ora uomo forte per il calcio”

(di Marco D’Avenia) – Nella giornata di ieri il presidente del Paris Saint-Germain e membro del Comitato Esecutivo UEFA Nasser Al-Khelaïfi è stato prosciolto dal tribunale penale di Bellinzona (Svizzera). Le accuse si riferivano all’assegnazione dei Mondiali di calcio 2022, affidati proprio al Qatar, di cui è attualmente ministro senza portafoglio.

La notizia, riportata da “SkySport UK”, ci fornisce anche le dichiarazioni di Al-Khelaïfi: “Dopo una campagna infamante, fatta da accuse infondate e diffamazioni, durata quattro anni contro di me, sono stato finalmente prosciolto. Il verdetto ha confermato

la mia fiducia nella magistratura e ora posso dedicarmi a pieno ai miei vari ruoli, che sono tutti concentrati sulla costruzione di un futuro positivo per lo sport mondiale, in un momento in cui l’industria ha più bisogno di una forte leadership”.

Chi invece è stato condannato dal tribunale svizzero è Jérôme Valcke, segretario generale FIFA dal 27 giugno 2007 al 18 settembre 2015, data in cui la commissione del massimo ente del calcio mondiale lo ha sollevato dall’incarico per la violazione del codice etico proprio in merito all’assegnazione del mondiale qatariota. “SkySport UK” afferma infatti che Valcke è stato condannato ad un risarcimento pari a 1,75 milioni di euro in favore della FIFA per la falsificazione di documenti legati ai diritti-tv FIFA in Grecia e in Italia.

Jérôme Valcke ha però visto cadere altre accuse. E’ stato assolto dall’accusa di corruzione e di gestione scorretta dei fondi FIFA. Sull’ex segretario generale, all’epoca numero due di Joseph Blatter e candidato in pectore alla presidenza (dal 2016 occupata da Gianni Infantino), pende tuttavia un’interdizione dagli uffici FIFA fino al 2028.