La top five della Sporteconomy Jersey Sponsor Index 2020/21. Primato assoluto della Juventus FC

Gli sponsor continuano ad investire continuamente sul “prodotto” calcio, anzi in molti casi si registra una decisa crescita nonostante l’emergenza sanitaria.

Lo “Sporteconomy Jersey Sponsor Index 2020/21”, che, dal 2012, misura, in esclusiva per il mercato italiano, di stagione in stagione, il valore dei budget degli spender interessati al “prodotto” calcio (nello specifico al format delle maglie di gara), ha fatto registrare un livello pari a 169,75 milioni di euro. Un record assoluto nella storia della Serie A e delle sponsorizzazioni di maglia.

Le prime 5 squadre della classifica dedicata alle “jersey-sponsorship” sviluppano affari per complessivi 120,3 milioni di euro. La Juventus campione d’Italia incassa da Jeep e Cygames circa 48,5 milioni di euro. Al secondo posto a sorpresa troviamo l’ACF Fiorentina dell’imprenditore americano Rocco Commisso che vale a livello di sponsor di maglia circa 26,1 milioni di euro. Il main è Mediacom azienda di telecomunicazioni del patron statunitense mentre Estra e Prima.it, co-partner di maglia si posizionano rispettivamente come sleeve e back. Terzo l’US Sassuolo, con circa 18 milioni di euro. Al 4° posto l’A.S. Roma con 16,7 milioni e l’Inter di Suning in coabitazione al 5° con il Napoli di De Laurentiis. Entrambi hanno raccolto 11 milioni di euro.