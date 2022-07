Sporteconomy ancora un anno insieme al Calcio Padova (Serie C) come Business Media Partner

Sporteconomy rinnovano la propria partnership per un’ulteriore stagione sportiva. Calcio Padova (club di Serie C/girone “A“) erinnovano la propria partnership per un’ulteriore stagione sportiva.

L’agenzia di stampa online romana resta quindi “Business Media Partner” dei Biancoscudati, dando così ulteriore visibilità a tutte le iniziative commerciali che il Calcio Padova promuoverà nel corso della stagione 2022/2023.

“Si rinnova una partnership per noi strategica nel mondo del calcio professionistico a supporto di un brand iconico per il territorio veneto oltre che nazionale” ha dichiarato Alberto Morici – direttore responsabile dell’agenzia stampa Sportecomy – “Anche per la stagione 2022/23 il nostro marchio sarà al fianco del Calcio Padova nel ruolo di “Business Media Partner” per raccontare storie di marketing e di economia delle realtà partner dei biancoscudati. Il Padova è un brand in forte crescita inserito nel format della Serie C, tra i più spettacolari e seguiti del nostro calcio. Già nel primo anno di partnership abbiamo dato ampio risalto, all’interno del nostro sistema editoriale, alle attività di marketing e comunicazione del club. Nel prossimo campionato andremo anche a sviluppare speciali focus sui progetti più interessanti sotto il profilo marketing. Raccontare e valorizzare le partnership dei player sportivi e’ nel dna della nostra agenzia nazionale, la prima fondata in Italia con questo specifico posizionamento”.

“E’ per noi un piacere rinnovare questa partnership con Sporteconomy.it – ha dichiarato Enrico Corvaglia, responsabile marketing biancoscudato – “partnership che ci permette di raccontare le storie di marketing sportivo collegate ai nostri sponsor. Quest’anno diventerà ancor più strategico abbinare la nostra immagine a quella del nostro business media partner, leader di mercato tricolore nell’informazione economico-sportiva”.