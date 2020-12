Sorteggi Europa League, Roma-Braga e Granada-Napoli. Sfida “amarcord” per il Milan

(di Marco d’Avenia) – A Nyon sono ormai terminati i sorteggi per i sedicesimi di finale della UEFA Europa League. Le italiane Roma, Milan e Napoli hanno da poco conosciuto le loro avversarie. I tre club tricolori hanno passato il proprio girone da testa di serie e hanno dunque avuto il vantaggio di essere accoppiate con i club che sono invece passati alla fase finale da seconde. Bilancio tutto sommato positivo per Roma e Milan, mentre i partenopei hanno una doppia sfida insidiosa.

Partiamo proprio dal Napoli che dovrà affrontare il Granada CF. Il club spagnolo era fra le squadre che più si voleva evitare per la maggior esperienza nella seconda competizione europea. Tuttavia gli uomini allenati da Gattuso hanno, dopo le iniziali difficoltà, trovato la quadra del cerchio. Mertens, Insigne e un ritrovato Zielinski in fase di transizione hanno dato agli azzurri segnali confortanti, che si sono tradotti nel terzo posto (con un punto di penalizzazione) ottenuto con 3 vittorie consecutive in campionato con 10 gol fatti e solo uno subito.

Sorteggio “amarcord” invece per il Milan che troverà ai 16imi la Stella Rossa (guidato dall’ex colonna dell’FC Inter, Dejan Stankovic). I rossoneri più attempati ricorderanno sicuramente la vittoria ai calci di rigore nell’ottavo di finale di Coppa Campioni proprio contro i serbi che diede poi il “la” all’epopea europea del Milan di Arrigo Sacchi. Erano altri tempi, ma non bisogna dimenticare che il Milan di Stefano Pioli non perde in campionato da 23 giornate (ultima sconfitta in casa contro il Genoa) e segna almeno due gol da 13 partite consecutive, anche senza il suo leader Ibrahimovic. Primo in campionato, identità, gioco e giovani talenti: che il cammino anche di questo Milan riceva a Belgrado lo stesso “battesimo del fuoco”? Vedremo.

Per la AS Roma c’è l’SC Braga, modesta squadra portoghese che non dovrebbe costituire un ostacolo per la squadra di Paulo Fonseca, anch’egli lusitano. Anche i giallorossi sono in forma smagliante. Un Edin Dzeko in crescita, Mkhitaryan, Pellegrini e le geometrie di Jordan Veretout danno alla Roma un’identità ben precisa nel 3-4-2-1 cucito su misura da Fonseca per esaltare proprio le seconde punte dietro al bosniaco. La sonora batosta subita proprio a Napoli (4-0), sembra alle spalle e ora i giallorossi hanno rialzato la testa.

Affascinante senz’altro la sfida Lille-Ajax: spettacolo assicurato con due squadre giovani e propositive. Gli olandesi sono favoriti per il passaggio del turno, ma questo Lille, unica squadra ad aver sconfitto il Milan post-lockdown, potrebbe riservare amare sorprese per Huntelaar e compagni. Da seguire con attenzione anche le inglesi, con Manchester United osservato speciale contro la Real Sociedad. Si preannuncia spumeggiante anche la sfida Salisburgo-Villarreal, quasi un quarto di finale anticipato.

Ecco il quadro completo dei sedicesimi di finale per l’Europa League 2020/21. Le gare di andata sono previste per il 18 febbraio, mentre il ritorno si giocherà il 25 febbraio.

Wolfsberger AC – Tottenham Hotspur

FC Dinamo Kiev – Club Brugge

Real Sociedad – Manchester United FC

SL Benfica – Arsenal FC

FK Stella Rossa- AC MILAN

Royal Anversa – Rangers FC

SK Slavia Praga – Leicester City FC

FC Salisburgo – Villarreal CF

SC Braga – AS ROMA

FC Krasnodar – GNK Dinamo

BSC Young Boys – Bayer Leverkusen

Molde FK – TSG Hoffenheim

Granada CF – SSC NAPOLI

Maccabi Tel Aviv – FC Shakhtar Donetsk

LOSC Lille – AFC Ajax

Olympiakos – FC-PSV