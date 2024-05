Combat sports: al via il torneo Superfighter in programma a Rimini Wellness dal 31 maggio al 1° giugno

Ancora poche ore e parte da oggi il lancio del torneo “Superfighter”, format di kickboxing fortemente voluto dalla Leone Sport 1947, che decreterà in 3 categorie di peso il vincitore della sponsorizzazione (per un anno) da parte della nota azienda milanese.

Il torneo si disputerà nelle seguenti categorie di peso: -60 kg, – 65 kg, – 70 kg di kickboxing-fight code rules.

8 atleti per categoria, non solo provenienti da Fight1, ma anche de altre organizzazioni italiane che hanno messo a disposizione alcuni dei loro migliori campioni.

Il torneo ad eliminazione diretta si svolgerà venerdì 31 maggio (quarti di finale) e sabato 1 giugno (semifinali) a Rimini Wellness, mentre le finali saranno a Roma sabato 29 giugno durante Oktagon Tsunami

A Roma a fine giugno sono previsti 3 mondiali ISKA (nel programma di gara), con la partecipazione di Mattia Faraoni campione in carica della categoria pesi massimi, che metterà in palio il suo titolo mondiale iridato.

Ben 17 match di kickboxing , muay thai e MMA (tra i quali la sfida molto attesa tra Italia e Giappone).

A breve, con il countdown di Superfighter, partiranno le presentazioni degli atleti sul sito social della Leone Sport 1947.