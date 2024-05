Il PSG svela le nuove maglie “home” (stagione 2024/25). Per il lancio utilizzata per la prima volta l’AI

Il Paris Saint-Germain (club di Ligue1) e la Nike hanno svelato oggi la nuova divisa “home” del club (stagione 2024/25). Un momento molto atteso dai fan dei campioni di Francia 2023/24 (a tre match dal termine della stagione hanno 9 punti di vantaggio sull’AS Monaco, che, però, ha disputato una gara in più).

Questo kit rivoluzionario trae ispirazione dalla scena artistica urbana che definisce da sempre la metropoli parigina. Il nuovo design presenta l’iconica striscia rossa centrale, delimitata da sottili linee bianche, reinterpretata con uno stile pennellato fluido e dinamico. Questa nuova svolta, su un modello per certi versi classico, incarna l’identità e lo spirito innovativo del Paris Saint-Germain (fresco semifinalista di UEFA Champions League).

La maglia incorpora la più recente tecnologia ad alte prestazioni di Nike, Dri-FIT ADV, progettata per migliorare le prestazioni atletiche. È stata sviluppata presso il Nike Sport Research Lab (NSRL) di Beaverton, in Oregon, utilizzando tecnologie avanzate di mappatura del corpo come l’analisi dei dati 4D e metodi cosiddetti computazionali.

Nell’ambito della campagna di lancio, i giocatori del Paris Saint-Germain (PSG) sono stati protagonisti di una serie di fotografie create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI), oltre alla fotografia tradizionale: una novità assoluta per il club. Questo approccio innovativo dimostra l’attenzione del Paris Saint-Germain nel fornire ai fan un’esperienza più creativa attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.

La divisa home 2024-2025 è ora disponibile per il pre-ordine su store.psg.fr e da domani (11 maggio) sarà disponibile anche su nike.com, tramite Nike App, presso la Nike Paris House of Innovation e in tutto il mondo (all’interno dei punti vendita specializzati in abbigliamento calcistico). La collezione completa collegata alla stagione sportiva 2024/25 sarà disponibile a partire dal prossimo 17 maggio.