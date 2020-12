Closer by Magic, il film di Natale dell’Inter per celebrare la passione per i colori nerazzurri

(di Daniele Caroleo) – In occasione delle festività natalizie, l’Inter FC ha presentato “Closer by magic – an Inter Christmas Tale”, il film di Natale del club nerazzuro.

Scopo dell’iniziativa è quello di raccontare, in maniera originale, di come la passione per i colori nerazzurri possa trasformarsi in autentica magia. I protagonisti della pellicola sono una bambina, tifosa dell’Inter, ed uno speciale pupazzo di neve, che si anima quando indossa il maglione natalizio ufficiale del club nerazzurro. Lo stesso maglione che verrà messo in vendita negli store ufficiali dell’Inter.

Il video è stato realizzato con la tecnica della Stop Motion Animation, che si basa sulla proiezione di diverse immagini di oggetti in sequenza, frame dopo frame, al fine di restituire un effetto di fluidità e di live action cinematografica. Tale tecnica è piuttosto particolare e viene utilizzata esclusivamente nei film di animazione più autoriali e ricercati.

Tutti i personaggi della storia sono stati realizzati a mano, in plastilina, mentre la musica del film è stata composta ed eseguita in esclusiva da Meezy, giovane artista italiana che quest’anno è arrivata alla fase Bootcamp del noto talent show, X Factor.