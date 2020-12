Sorteggi Champions League: per la Juventus c’è il Porto. Atalanta-Real Madrid e incubo Bayern per la Lazio

(di Marco d’Avenia) – I sorteggi per gli ottavi di finale di UEFA Champions League si sono da poco conclusi. L’urna di Nyon ha parlato e per Juventus, Lazio e Atalanta sono già pronti gli accoppiamenti. Non è possibile parlare di un “bilancio” per le italiane in quanto solo i bianconeri hanno vinto il proprio girone, mentre biancocelesti e nerazzurri sono passate da secondi, andando incontro a un sorteggio ostico, quasi da missione impossibile.

La Juventus, prima nel girone G, aveva il vantaggio di andare a pescare il proprio avversario fra le seconde qualificate. Gli uomini di Andrea Pirlo dovranno dunque affrontare i lusitani del Porto. I bianconeri, dopo le difficoltà iniziali dovute all’innesto dei nuovi acquisti – soprattutto a centrocampo –, adesso sembrano aver trovato delle certezze. Certo, i tifosi della Vecchia Signora pretendono sempre il meglio dalla propria squadra, specialmente in Europa, ma la strada imboccata è quella giusta.

L’Atalanta invece troverà il Real Madrid, avversario blasonato, ma non più stellare come gli anni scorsi. Gian Piero Gasperini, fresco dell’impresa di Anfield in cui ha piegato il Liverpool per 2-0, deve però trovare serenità all’interno di uno spogliatoio, dove è scontro totale con i dissidenti Ilicic e Gomez. La Dea però è sempre riuscita a tirare fuori il meglio dalle difficoltà, mettendo in campo tutta la grinta di una squadra che gioca a viso aperto contro i giganti d’Europa e con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.

Discorso diverso per la Lazio. I biancocelesti sembrano aver smarrito la rotta che li aveva portati a sfiorare lo scudetto la scorsa stagione, sfumato poi con il lockdown. Ora c’è il Bayern Monaco per Simone Inzaghi, campione d’Europa in carica e miglior attacco in Bundesliga. Nyon è stata impietosa con la Lazio, che torna alla fase finale della competizione dopo 20 anni, ma a cui serve un’impresa per passare il turno.

Doppio confronto intrigante fra PSG e Barcellona che ormai è diventata un classico europeo. Con i parigini che vogliono riscattare il roboante 6-1 inferto dai blaugrana nel marzo del 2016, quando il gol di Sergi Roberto ribaltò il 4-0 del Parco dei Principi. Era un altro Barça, altro allenatore, altri tempi. Ora la squadra di Koeman galleggia a metà classifica in Liga, con un organico più modesto rispetto a quello di 4 anni fa e il PSG potrebbe approfittarne. Doppia sfida da seguire con attenzione.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale della Champions League 2020/21. Le sfide di andata si giocheranno il 16-17 e 23-24 febbraio 2021, mentre quelle di ritorno sono programmate per il 9-10 e 16-17 marzo 2021.

Borussia Moenchengladbach-Manchester City

ATALANTA-Real Madrid

LAZIO-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

RB Lipsia-Liverpool

Porto-JUVENTUS

Barcellona-PSG

Siviglia-Borussia Dortmund