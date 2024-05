Un blackout speciale per le maglie da trasferta del Corinthians. Progetto in co-marketing con Nike

(di Valerio Vulpis) – La scorsa settimana, il Corinthians (storica società della massima serie verdeoro con sede a San Paolo del Brasile) ha svelato le sue nuove maglie per la stagione sportiva 2024-2025. E ha debuttato sul rettangolo di gioco della “Neo Química Arena“, sabato 4 maggio, con la seconda divisa ufficiale, ribattezzata, a livello marketing, “blackout” (in riferimento alla campagna antirazzista che la società e lo sponsor tecnico Nike stanno facendo già da alcuni mesi).

L’Arena Corinthians è uno stadio della città di San Paolo nella zona di Itaquera. Terminati i Mondiali di Brasile 2014, da allora ospita le partite casalinghe del Corinthians, proprietario dell’impianto (ha preso il posto dell’Estádio do Pacaembu). Già da alcuni anni Neo Quimica (brand del colosso Hypera Pharma), title sponsor della struttura sportiva, patrocina diverse iniziative non-profit del club brasiliano (ad esempio è stato molto attivo durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 promuovendo la diffusione dei vaccini soprattutto all’interno della fan base del club).

La divisa di gara ha una tecnologia unica perchè fa risaltare gli sponsor presenti sul tessuto di fronte a determinati angoli di luce, soprattutto con l’accensione di flash. I nomi e i numeri degli atleti, in una nuova grafica ispirata profondamente alla cultura africana, rimangono visibili e senza l’effetto riflettente. Una pratica quest’ultima che potrebbe generare una vera e propria rivoluzione nel settore del marketing sportivo e del merchandising. Secondo quanto risulta all’agenzia Sporteconomy (che edita questo portale) anche altre realtà calcistiche brasiliane stanno guardando con grande attenzione all’innovazione tecnologica introdotta dal Timão (letteralmente la “Supersquadra” come viene chiamata in Brasile) per posizionarsi tra le realtà calcistiche più marketing-oriented del Paese.



Oltre alle divise, la partnership tra Corinthians e Nike si tradurrà in azioni concrete durante tutto l’anno, dalle iniziative educative con l’Osservatorio della discriminazione razziale nel calcio (ODRF) alle opportunità per i giovani di famiglie poco abbienti attraverso il Center for Business-School Integration (CIEE).

Sotto il profilo sportivo il club “paulista” non è partito bene in questo inizio di stagione: ha totalizzato appena 5 punti (una vittoria e due pareggi) e si trova, con altri team storici del calcio brasiliano (Juventude e Fluminense), nella parte bassa della classifica provvisoria a pochi punti dalla zona retrocessione (dove troviamo il Vasco da Gama, il Vitòria, l’Atlètico Goianiense e il Cuiabà).