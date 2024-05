Al via l’Osservatorio “Sport e Sostenibilità” dell’Università di Bologna

Il mondo dello sport guarda sempre più al tema della sostenibilità, come dimostra sia l’obiettivo del Comitato Olimpico Internazionale di dimezzare le emissioni di CO2 dei giochi di Parigi 2024 rispetto a Rio 2016, sia la scelta dell’UEFA di fare dei prossimi campionati europei del 2024 in Germania il torneo di calcio più sostenibile di sempre.

Per studiare e per promuovere la transizione dello sport italiano verso la sostenibilità, il Dipartimento di scienze aziendali dell’università di Bologna, ha istituito un osservatorio che condurrà attività di ricerca, organizzerà workshop e parteciperà ad attività formative.

L’ “Osservatorio Sport e Sostenibilità” ha come partner la società di consulenza inglese Enovation Consulting – specializzata sul tema della sostenibilità nello sport – ed è diretto dal professor Maurizio Marano. Conta inoltre su un Advisory Board di altissimo profilo, che annovera tra i suoi componenti personalità del calibro del dottor Fabrizio D’Angelo, sustainability manager del Comitato Olimpico Internazionale, la dottoressa Clara Simonini, sustainability manager del Bologna FC, l’Ing. Cristiana Pace CEO di Enovation Consulting, Daniela Isetti, componente del direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale, il professor Paolo Taticchi, docente di Strategy and Sustainability all’università UCL di Londra, il dottor Giovanni Esposito, Segretario generale della Federazione Badminton ed altri ancora.

Il seminario di presentazione dell’osservatorio si terrà nell’ambito della tappa bolognese delle giornate della Sostenibilità di ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L’appuntamento è per il 14 maggio a Bologna, nell’Aula “M” di via Andreatta 8 alle ore 11.30.