Socios.com si lega all’emergente PFL specializzata nei combat sports

Professional Fighters League (PFL) ha annunciato il lancio dei propri Fan Tokens attraverso l’app di Fan Engagement Socios.com.

La PFL è una delle leghe più innovative al mondo, avendo fatto registrare negli ultimi anni una crescita esponenziale. Grazie a questa nuova collaborazione, i tifosi potranno rinforzare il proprio legame con la PFL mediante Fan Tokens – asset digitali che offrono innovative possibilità di ingaggio, tra cui si menzionano il diritto di voto in sondaggi esclusivi e l’opportunità di vincere esperienze indimenticabili grazie alla propria fedeltà.

I possessori di Fan Token potranno così avere voce in numerosi sondaggi su Socios.com durante tutta la stagione, compresa l’opportunita di premiare i protagonisti con dei bonus. Chi acquisterà il Fan Token avrà anche la possibilità di vincere esperienze correlate alla PFL, mentre nuove funzionalità come una speciale classifica, Chat e minigiochi saranno presto lanciate sull’applicazione.

La partnership globale con PFL garantisce a Socios.com il diritto di utilizzare l’immagine di PFL per le proprie attività promozionali e di marketing. Il brand Socios sará visibile presso la venue sportiva.

Professional Fighters league (PFL) ha un format molto simile a quello di un vero e proprio campionato in cui gli atleti competono per accedere ai playoff, lottando per il titolo e un premio da milioni di dollari. Il modello ha visto una crescita esponenziale, anche grazie alla distribuzione televisiva in più di 160 paesi attraverso broadcasters come ESPN2 e ESPN+.

I Fan Token partners di Socios.com includono FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, Galatasaray, Trabzonspor, CA Independiente, Apollon Limassol e le organizzazioni esports Heretics e OG. Young Boys e STVV lanceranno i propri Fan Tokens nel prossimo futuro. Numerosi nuovi Club sono attesi per lanciare il proprio Fan Token sulla piattaforma entro la fine dell’anno, con tanti altri Right Holders importanti pronti ad entrare a far parte del roster di Socios.com.

Peter Murray, CEO di PFL, ha detto: “Coerentemente con i nostri valori legati alla tecnologia e l’innovazione, vogliamo esplorare nuove opportunità nell’universo della fan engagement, offrendo a 450 milioni di appassionati una nuova possibilità per sentirsi più vicini ai nostri atleti e ai combattimenti”.

“Siamo entusiasti di iniziare a collaborare con Socios.com – Il brand condivide la nostra stessa passione volta a coinvolgere i tifosi in maniera innovativa. Abbiamo notato questo progetto attraverso il lavoro fatto con right holders incredibili con FC Barcelona e Juventus, e speriamo di poter costruire valore anche per gli appassionati di arti marziali”.

Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Socios.com ha detto: “Siamo molto felici di lavorare con PFL, un’organizzazione davvero innovativa che condivide la nostra visione: la possibilità di utilizzare la tecnologia per dare più rilevanza al tifoso”.

“Le arti marziali hanno visto una crescita esponenziale e la fanbase è giovane, appassionata e recettiva da un punto di vista digitale. Vogliamo innovare e creare nuove opportunità di engagement che alzino costantemente l’asticella nella relazione tra fan e il Right holder”.

Professional Fighters League (PFL) presenta le arti marziali miste attraverso un format simile a una regular season, con un vero e proprio campionato . Conosciuta al grande pubblico per l’approccio innovativo e tecnologico, la PFL ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, avendo seguito in più di 160 paesi. Professional Fighters League, precedentemente nota come World Series of Fighting, è un’organizzazione statunitense di arti marziali miste con base a Las Vegas. Fondata nel 2012, ha come presidente la leggenda della kickboxing Ray Sefo e come amministratore delegato Sig Rogich.

I tifosi avranno possibilità di utilizzare i Fan Token, asset digitali che forniscono diritto di voto in sondaggi esclusivi e l’opportunità di vincere premi speciali per la propria fedeltà, attraverso l’app Socios.com.

PFL diventerà la prima lega sportiva al mondo a rinforzare il proprio legame con la fanbase attraverso i Fan Tokens.

Socios.com si era già legato, precedentemente, ad un’altra promotion, la più importante a livello mondiale: la UFC.