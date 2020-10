West Ham United: ampliata la partnership con Bartercard

(di Daniele Caroleo) – Bartercard, operatore di borsa e piattaforma di trading che consente alle aziende di scambiare beni e servizi tra loro fondata in Australia nel 1991, è diventata “Official Sleeve Sponsor” dell’Academy of Football del West Ham United e sponsor ufficiale del club.

L’azienda australiana aveva già sottoscritto un accordo di partnership, nell’agosto di quest’anno, con la squadra femminile degli Hammers (club di EPL), ma alla luce di questo nuovo contratto di sponsorizzazione, il brand verrà anche esibito sulla manica della maglia ufficiale dell’Academy e sui tabelloni luminosi intorno al campo e sui maxi schermi del London Stadium, prima delle partite casalinghe del West Ham United in Premier League. Inoltre Bartercard lavorerà di concerto con il club inglese per realizzare una serie di iniziative indirizzate ai fan del West Ham, tra cui il lancio di una Virtual Mascot Matchday Experience, che darà la possibilità, ai bambini di età compresa tra i sei e i dodici anni, di vivere una giornata speciale in occasione delle partite casalinghe della squadra.