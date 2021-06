SKY SPORTS RICONFERMA IL SUO INTERESSE NEL MONDO DEL PUGILATO

(di Lorenzo Di Nubila) – L’emittente televisiva Sky Sports ha riaffermato il suo impegno nel pugilato stipulando accordi quadriennali con le società di promozione Top Rank (società di promozione della boxe fondata da Jabir Herbert Muhammad e Bob Arum nel 1973 con sede a Las Vegas) e Boxxer.

Annunciando il suo accordo con Boxxer, con sede nel Regno Unito, Sky Sports ha affermato che la collaborazione “mira a sfidare le tradizioni con un nuovo approccio alla promozione della boxe”.

“Siamo molto entusiasti di collaborare con Top Rank e Boxxer per portare più boxe di classe mondiale a Sky Sports”, ha affermato l’amministratore delegato di Sky Sports Jonathan Licht.

“Top Rank è uno dei più grandi promotori di boxe al mondo e i nostri clienti ora potranno vedere i migliori pugili del mondo su Sky. Boxxer ha piani ambiziosi ed entusiasmanti per lo sport nel Regno Unito e condividiamo una visione a lungo termine per la boxe. Sky Sports è un partner forte e legato alla boxe da oltre 30 anni e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership, offrendo una piattaforma per i migliori combattimenti in patria e all’estero e aiutando a far crescere lo sport a livello d’élite e di base. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli con gli appassionati di boxe nei prossimi due mesi”.